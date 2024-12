L’allenatore del Cosenza Massimiliano Alvini, dopo un stop durato due settimane, è tornato davanti ai microfoni dei giornalisti nella consueta conferenza stampa pre-match. I lupi domani scenderanno in campo contro il Frosinone nella sedicesima giornata del campionato di Serie B.

Strizzolo rientra tra i disponibili

«Zilli non è a disposizione per una lesione dopo una pedata a Brescia. Ci vorrà ancora un po’ per recuperarlo. Rientra Strizzolo. C’è da valutare Mauri e Cimino che non sono al meglio. Decideremo domani mattina. Il Frosinone è un’ottima squadra, costruita con obiettivi diversi da dove si trova in classifica. Ora ha trovato equilibrio. Episodi ed infortuni hanno penalizzato il loro cammino. Verranno qui per fare la loro partita. Massimo rispetto per le loro caratteristiche. Metteremo nella partita le nostre».

«Nelle ultime 6 hanno fatto risultati importantissimi – afferma in conclusione Alvini-. Ma al di là dell’avversario, mi interesse quello che vogliamo e dobbiamo fare noi. Domani Bisogna difendere con il cuore, attaccare con la testa e lottare con un’anima. Ad oggi è uno scontro salvezza».