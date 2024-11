Bisoli schiererà Florenzi a centrocampo, con Larrivey di fianco a Laura. Baroni ha delle assenze in mediana, ma in avanti punta sul tridente formato da Strefezza, Coda e Listkowski

Si affronteranno oggi pomeriggio alle 18.30 una formazione con il morale sotto i tacchi dopo il tracollo di Terni ed un’altra che continua a lottare per la promozione diretta in Serie A. Cosenza-Lecce sarà un match che entrambe non possono fallire, anche se il pareggio per i Lupi potrebbe rappresentare un risultato da non disdegnare considerata la caratura dell’avversario. Sugli spalti non ci registreranno grossi numeri, se non nel settore ospite dove dal Salento arriveranno in 420 a sostenere l’undici di Baroni.

Cosenza-Lecce: le scelte di formazione

Bisoli non ha convocato Vigorito, Bittante, Tiritiello, Pirrello, Ndoj, Boultam, Situm, Kristoffersen, Pandolfi, Caso e Gori. Ad ogni modo dovrebbe confermare ancora il 3-5-2 per poi passare in caso di necessità al 4-4-2 inserendo Millico largo a sinistra. A protezione di Matosevic spazio a Camporese, Vaisanen e ad uno tra Rigione e Hristov. A centrocampo conferma per Kongolo e Florenzi, con Palmiero più di Carraro o Voca in cabina di regia. Sulle fasce largo a Di Pardo e a Liotti (in vantaggio su Sy), mentre in attacco Laura e Larrivey tenteranno di scardinare la retroguardia giallorossa.

L’undici di Baroni

Nel 4-3-3 di Baroni, per Cosenza-Lecce Gallo dovrebbe rilevare Barreca sull’out sinistro di difesa,. Confermati invece davanti a Plizzari, sia il terzino destro Calabresi, che la coppia centrale formata da capitan Lucioni e l’ex Dermaku. A centrocampo non al meglio Helgason, nemmeno convocato, che dovrebbe essere sostituito da Majer. Reparto completato dal regista Hjulmand e da Gargiulo. In attacco infine, il solito tridente: Strefezza, Coda, Rodriguez.

Le probabili formazioni di Cosenza-Lecce

COSENZA (3-5-2): Matosevic; Hristov, Camporese, Vaisanen; Di Pardo, Kongolo, Palmiero, Florenzi, Liotti; Laura, Larrivey. A disp.: Sarri, Di Fusco, Venturi, Sy, Rigione, Carraro, Vallocchia, Gerbo, Voca, Millico, Arioli. All.: Bisoli

LECCE (4-3-3): Plizzari; Gendrey, Dermaku, Lucioni, Gallo; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Listkowski. A disp.: Borbei, Samooja, Simic, Ragusa, Calabresi, Rodriguez, Blin, Barreca, Bjorkengren, Asencio. All.: Baroni

ARBITRO: Marinelli di Tivoli