Il direttore sportivo dei lupi si è presentato in sala stampa alla vigilia del match contro gli emiliani: «Non so se sia uno scontro salvezza o meno, ma l’unico obiettivo che dobbiamo mettere davanti è la permanenza in categoria»

Un pò a sorpresa, alla vigilia del Modena per il Cosenza parla Delvecchio. Il direttore sportivo dei Lupi si presenta in sala stampa per il confronto con i giornalisti. «Ci vediamo dopo un po’ di mesi, era una cosa programmata. Non amo molto parlare alla stampa ma penso che sia giusto e doveroso parlare di quello che è stato il nostro percorso tecnico». E allora il ds enuncia quelli che sono le pietre miliari di questo percorso in rossoblù.

«Avere un bel po’ di giovani di proprietà ci consente di fare qualche valutazione in più e lavorare in modo differente. Su 25 giocatori ne abbiamo 20 di proprietà, è un passo in avanti importante». Guardia alta, però: «Dobbiamo stare attenti a non deprimerci dopo le sconfitte, perché a esaltarsi ci vuole poco e a buttarsi giù altrettanto»

Delvecchio: «Lucioni non è un obiettivo»

Inevitabile parlare anche di calciomercato, anche se il ds dice che ancora mancano sei partite de è troppo presto. Si parte da Lucioni: «Ad oggi vi dico che non siamo interessati a Lucioni. Non possiamo sbagliare la scelta dei giocatori sotto l’aspetto fisico. Lì abbiamo Camporese e Dalle Mura che ci danno garanzie importanti».

Il direttore sportivo del Cosenza non può ovviamente esimersi di parlare della sfida di domani contro il Modena: «La partita è delicata – dice – , non so se sia uno scontro salvezza o meno, ma l’unico obiettivo che dobbiamo mettere davanti è la permanenza in categoria. Sarà un continuo di gare importanti».

Una gara che vedrà i lupi fare i conti anche con problemi legati all’infermeria: «Non ci saranno Zilli e Venturi – commenta il direttore sportivo –, rispettivamente problemi a piede e coscia. In rosa abbiamo giocatori che possono prendere il loro posto. Per quanto riguarda il Modena è una squadra forte, che ha giocatori importanti e costruita per una rosa diversa rispetto a quella che è la classifica attuale». Continua a leggere su Cosenza Channel.