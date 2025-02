L’allenatore dei lupi in vista della sfida al Marulla: «Si può dare una spallata ai rosanero con un calcio dinamico e aggressivo. In fondo è il nostro modo di esprimerci»

Domani alle ore 15 lo Stadio San Vito-Gigi Marulla sarà teatro della sfida tra Cosenza e Palermo, un match che, nel cuore dell’allenatore, potrebbe segnare una svolta per i rossoblù di Massimiliano Alvini. Il tecnico dei Lupi confermerà il modulo con i tre difensori e i due mediani, scegliendo tra il 3-4-2-1 e il 3-4-1-2, a seconda delle scelte offensive. «È la prima di dodici finali – ha tagliato corto – c’è poco da dire a riguardo, anche perché affrontiamo un avversario importante».

Alvini conferma l’assenza di Florenzi per Cosenza-Palermo

«Contro il Palermo assenze certe di Cruz, Florenzi e di Noviello, in più nel corso della settimana post-Juve Stabia abbiamo avuto un po’ di gente acciaccata come Artistico e Garritano – ha detto -. Vediamo nella rifinitura come staranno. Si può dare una spallata ai rosanero con un calcio dinamico e aggressivo, che in fondo è il nostro modo di esprimerci. Noi vogliamo verticalità e attacco degli spazi».

Il tecnico ha poi parlato dell'ultima prestazione della sua squadra, culminata con un pesante passivo. «Dopo il risultato con la Carrarese, non ci voleva lo stop a Castellammare. La squadra non ha continuato sul percorso di crescita intravisto al Marulla, ma vogliamo riprenderlo già da da domani. È solo questo che mi interessa. Al Menti abbiamo fatto 55' positivi, ma è logico che a livello mentale il risultato pesante ci ha tolto quanto invece ci aveva dato la vittoria della settimana precedente. Abbiamo lavorato bene, questo posso dirlo, nonostante l'umore dopo il ko in Campania fosse basso. Negli ultimi giorni, però, le cose sono cambiate e siamo intenzionati a disputare un match importante».