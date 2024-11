Alla vigilia del match tra Cosenza e Parma, l'allenatore rossoblù Fabio Caserta ha, come di consueto, incontrato i giornalisti nella sala stampa del San Vito-Marulla. Ecco le sue parole.

Pensiero positivo

«In questa settimana non abbiamo pensato alle sconfitte, ma solo a lavorare, cercando di migliorare gli errori. La squadra – sottolinea Caserta – non si sta specchiando. Si vive di momenti sia buoni che negativi. Ed ora ci sta girando tutto contro. Ma bisogna continuare a pensare positivo. Manca qualcosa per poter raccogliere nuovamente i frutti».

Spogliatoio unito

«Non c’è alcun problema negli spogliatoi. I ragazzi sono uniti, sanno quello che devono fare e conoscono il progetto che c’è fin dall’inizio. Ci siamo ovviamente guardati negli occhi, come si fa sempre, anche quando abbiamo vinto. Sappiamo che tre sconfitte di fila sono pesanti. Capisco il dispiacere dei tifosi e di tutti. Ma questi momenti capitano a tutti. In Serie B – ricorda Caserta – solo il Parma non ne ha avuto. È necessario rimanere uniti e lottare. Le critiche? Prendo le cose positive. Se ci sono vuol dire che all’inizio abbiamo fatto vedere qualcosa di bello ed ora non si rivede più la stessa squadra».

L’avversario

«I numeri dicono che il Parma è una della squadre più forti del campionato. Sicuramente si è rinforzata in confronto allo scorso anno. Non molla mai e ci crede fino alla fine. Hanno un’ottima squadra sia a livello di collettivo che individualmente. Il loro tecnico è molto preparato. Sarà difficilissimo – continua Caserta – ma le partite contro queste squadre bisogna prepararle dal punto di vista mentale e sono convinto che faremo una grande gara. Il dispiacere più grande è vedere una squadra che si allena così bene e che non fa risultato».

