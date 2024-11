Cosenza-Perugia serve ai rossoblù per dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Palermo e al pareggio colto in rimonta a Cittadella. William Viali non vuole distrazioni, conosce l’importanza della sfida che domani dalle 15 darà le consuete emozioni agli sportivi del Marulla. Il calendario offre un’altra opportunità per poter mettere importante fieno in cascina verso la permanenza in categoria. Come lo erano rosanero e veneti, anche gli umbri fanalino di coda del campionato sono assolutamente alla portata dei Lupi.

Cosenza-Perugia: le scelte di formazione

Nelle convocazioni che nel pomeriggio effettuerà Dionigi non compariranno gli infortunati Martino e Meroni e i nomi di Corsi e Kongolo, ormai ai margini del progetto tecnico. L’allenatore dovrebbe puntare ancora sul 4-3-2-1, a meno che non decida di schierare due attaccanti come visto nel secondo tempo di Cittadella. In attacco D’Urso e Brignola (più di Merola) dovrebbero giocare alle spalle di Larrivey, ma non è da escludere un turno di riposo per il capitano in favore di Butic o di Zilli, invocato a gran voce dalla tifoseria. Tornerà titolare il golden boy Florenzi a centrocampo, a fargli posto sarà Brescianini. Per il resto spazio a Calò e Voca. Attenzione, tuttavia, a possibili turnover considerati gli impegni ravvicinati del mese di dicembre. Qualche punto interrogativo in più in difesa. E’ in rampa di lancio Gozzi sull’out mancino, mentre in mezzo a Rigione e Rispoli dovrebbe esserci Vaisanen. Il ballottaggio è tutto con Venturi. Tra i pali nessun dubbio su Marson.

Le probabili formazioni

COSENZA (4-3-2-1): Marson; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Gozzi; Voca, Calò, Florenzi; Brignola, D’Urso; Larrivey. Matosevic, Venturi, Camigliano, Panico, Brescianini, Kornvig, Vallocchia, Sidibe, Zilli, Merola, Nasti, Butic. All.: Viali

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Dell’Orco; Casasola, Santoro, Bartolomei, Kouan, Paz; Strizzolo, Di Carmine. A disp.: Furlan, Vulic, Rosi, Angella, Vulikic, Righetti, Iannoni, Beghetto, Lisi, Luperini, Melchiorri, Di Serio, Olivieri. All.: Castori

ARBITRO: Feliciani di Teramo