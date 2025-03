Comunicazione odierna del Cosenza Calcio agli sponsor rossoblù. Dalla prossima gara contro il Pisa, infatti, i biglietti per accedere allo stadio “San Vito – Marulla” avranno un costo anche per loro. Più precisamente, costeranno venti centesimi. La mail inviata dalla società sarebbe giunta in mattinata ad alcuni degli sponsor che dovranno pagare 20 centesimi già a partire dalla prossima gara contro il Pisa. Un gesto che ha suscitato scalpore in città e anche fra i partner pubblicitari dei silani.

Il Cosenza scrive: «Per esigenze amministrative e fiscali a far data dal prossimo incontro previsto per il 29/03/2025, comunichiamo che i biglietti previsti per contratto di sponsorizzazione avranno un costo pari a 0,20 € per i quali verrà emessa regolare fattura. L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti».

A confermare la notizia, su Facebook, anche il commento di uno degli sponsor della società.

Una comunicazione che al momento, dunque, sarebbe arrivata su carta intestata della società rossoblù a diverse aziende che fanno da sponsor.

La foto della mail in carta intestata ha fatto rapidamente il giro dei social network. L’ennesimo caso che vede coinvolta la società del patron Guarascio. I venti centesimi che il Cosenza chiede per i biglietti a pagamento agli sponsor stanno già facendo discutere l’intera città. Ma anche stamattina la chiusura delle Tribune B e Rao e il ripristino dei biglietti a diciannove euro per il match contro il Pisa aveva fatto parlare, visto che non si potranno acquistare neanche i tagliandi di Blu Centrale.