I biglietti per il settore ospite di Pisa-Cosenza, in programma al Marulla sabato 29 marzo, saranno in vendita a partire dalle ore 10 di domani, al prezzo di 19,00 euro. Lo si legge sul sito ufficiale del Pisa. La società neroazzurra riporta una rettifica alla comunicazione del giorno prima, nella quale si annunciava che la prevendita sarebbe invece partita oggi e che il costo sarebbe stato di euro 8,00. Da quel che si può evincere, la rettifica sarebbe stata scritta dal Cosenza Calcio e diretta al Pisa Sporting Club.

Il comunicato del Pisa di oggi

La Società Cosenza Calcio informa che la prevendita dei biglietti validi per la gara Cosenza-Pisa, in programma sabato 29 marzo (ore 15. 00) allo Stadio “San Vito-Marulla”, sarà attiva a partire dalle ore 10.00 di giovedì 27 marzo e non da oggi come precedentemente comunicato.

Ad ulteriore rettifica informa che i biglietti relativi al Settore Ospiti destinato ai tifosi pisani saranno disponibili al prezzo di 19 euro (incluso eventuale diritto prevendita) presso i punti vendita Vivaticket o tramite il sito www.vivaticket.it; quelli attivi nella Provincia di Pisa, sono rintracciabili attraverso il sito https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv.

Ogni utilizzatore dovrà presentarsi all’ingresso con stampa del titolo cartaceo e un valido documento d’identità; il giorno gara non sarà possibile acquistare il biglietto presso i botteghini dello Stadio. La prevendita relativa al Settore Ospiti si chiuderà improrogabilmente alle ore 19. 00 di venerdì 28 marzo.

Il comunicato del Pisa di ieri

«La Società Cosenza Calcio informa che la prevendita dei biglietti validi per la gara Cosenza-Pisa, in programma sabato 29 marzo (ore 15. 00) allo Stadio “San Vito-Marulla”, sarà attiva a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 26 marzo. Ai tifosi nerazzurri è stato riservato, senza alcuna restrizione, il Settore Ospiti.

I biglietti saranno disponibili al prezzo di 8 euro (incluso eventuale diritto prevendita) presso i punti vendita Vivaticket o tramite il sito www.vivaticket.it; quelli attivi nella Provincia di Pisa, sono rintracciabili attraverso il sito https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv.

Ogni utilizzatore dovrà presentarsi all’ingresso con stampa del titolo cartaceo e un valido documento d’identità; il giorno gara non sarà possibile acquistare il biglietto presso i botteghini dello Stadio. La prevendita relativa al Settore Ospiti si chiuderà improrogabilmente alle ore 19. 00 di venerdì 28 marzo».