Pierantonio Tortelli, allenatore del Cosenza insieme a Nicola Belmonte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Pisa in programma domani pomeriggio (ore 15) allo stadio “San Vito – Marulla”.

Il tecnico rossoblù: «Il presidente ci dà forza e coraggio con le sue parole»

«La vicinanza del presidente negli ultimi giorni? Ci dà forza e coraggio con le sue parole. Speriamo vengano i tifosi perché la partita è importantissima contro un avversario che ci darà filo da torcere e che noi rispettiamo». Parole e musica di mister Pierantonio Tortelli a poco più di 24 ore dalla sfida contro la compagine di Pippo Inzaghi. «Ci siamo allenati bene, anche se ci saranno due assenze: quelle di Garritano e quella di Caporale. Dobbiamo ritrovare lo spirito che ha contraddistinto questa squadra negli anni scorsi e che ha permesso tante salvezze. Dobbiamo riuscire ad esprimere le nostre qualità».

«Il Pisa è una squadra forte»

«Il Pisa in attacco è molto forte. Ha qualità, hanno gamba, in fase offensiva vanno bene. Palleggiano poco e vanno subito in avanti. In fase difensiva – continua Tortelli – hanno delle carenze come tutte le squadre. Dobbiamo provare ad approfittarne. Florenzi è pronto. Non so se giocherà dall’inizio ma ha fatto un’ottima settimana. Bisogna mettere in campo calciatori che sono pronti e che ci diano il massimo. Lui lo è. Sulla gara di Catanzaro preferisco non tornarci. Abbiamo sbagliato non una partita, ma la partita. Sono stati 15 giorni durissimi. Ora arriva un avversario altrettanto forte, ci dobbiamo salvare. Mi aspetto agonismo, intensità e forza. A Catanzaro avevamo preparato la partita secondo idee che ci eravamo fatti. Ma poi nella gara vale alto. Si può tenere conto di tutto ma poi in campo vanno i giocatori e se ci sono degli errori vengono pagati cari e amari». Continua a leggere su CosenzaChannel