Cosenza-Pordenone sulla carta è un match dal pronostico facile, ma i rossoblù hanno imparato sulla propria pelle che non c’è niente di scontato in questa stagione. Il popolo dei lupi ha voglia di stringersi attorno alla squadra, tanto che tanti tifosi venerdì pomeriggio hanno salutato Larrivey e compagni in una seduta a porte aperte. I Ramarri sono aritmeticamente in Serie C e non hanno più nulla da chiedere alla stagione. Ai Lupi, però, serve grande attenzione.

Cosenza-Pordenone: le scelte di formazione

Pierpaolo Bisoli ritrova Sy e Laura dopo il turno di riposo forzato a causa di un ritardo in allenamento. Ha perso però Vallocchia per infortunio, in più Florenzi è squalificato al pari di Di Pardo e Vaisanen. Quindi dovrà fare di necessità virtù in mediana considerato che Kongolo e Ndoj non sono al meglio e che Situm non è ancora certo di essere convocato. Dal 1′ giocheranno sicuramente Carraro e Gerbo, l’altro interno è da decidere. In avanti toccherà a Larrivey e Caso cercare di impensierire la retroguardia dei grigiorossi. Sulle fasce c’è Liotti, mentre al netto di sorprese a destra verrà rispolverato Bittante. Per il terzetto difensivo a protezione di Matosevic, in campo ci saranno Rigione, Camporese e uno tra Venturi e Hristov.

Le probabili formazioni di Cosenza-Pordenone

COSENZA (3-5-2): Matosevic; Hristov, Camporese, Rigione; Bittante, Gerbo, Carraro, Kongolo, Liotti; Caso, Larrivey. A disp.: Vigorito, Sarri, Venturi, Ndoj, Sy, Palmiero, Pandolfi, Laura, Voca, Zilli. All.: Bisoli

PORDENONE (4-3-3): Bindi; Valietti, Barison, Dalle Mura, Perri; Zammarini, Vokic, Lovisa; Cambiaghi, Butic, Candellone. A disp.: Fasolino, Sabbione, Andreoni, Bassoli, Pasa, Torrasi, Deli, Gavazzi, Mensah, Di Serio, Pellegrini. All.: Tedino

ARBITRO: Massimi di Termoli