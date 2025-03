Il tecnico rossoblù è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match in programma domani sera al Marulla: «Se mettiamo dentro tutto ciò che abbiamo, ne usciremo alla grande»

Pierantonio Tortelli, allenatore del Cosenza insieme a Nicola Belmonte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Reggiana in programma domani sera allo stadio “San Vito – Marulla”.

Giù a livello psicologico

«Ci sono ancora tanti punti e quella contro la Reggiana non è l'ultima spiaggia. A livello psicologico – sottolinea Tortelli – non stiamo bene, perché è stata fatta una grande partita a Modena ma non abbiamo vinto. Ovviamente ce la giocheremo ancora. I ragazzi rispondono bene. Come staff proviamo a dargli il meglio che possiamo, poi in campo vanno loro e bisogna ridurre gli errori al minimo. Siamo consapevoli che i ragazzi hanno delle qualità. Ogni allenamento aumenta anche la nostra conoscenza dei calciatori. Non è facile giocare sapendo che si deve sempre dover vincere. Se mettiamo dentro tutto ciò che abbiamo, ne usciremo alla grande».