In vista della sfida di sabato contro la formazione emiliana, sono in 11 per 4 maglie i calciatori di prima linea dei lupi candidati a scendere in campo da titolari

A due giorni dalla sfida alla Reggiana, che si giocherà sabato al “San Vito – Marulla”, mister Fabio Caserta sfoglia la margherita per capire chi potrà giocare in prima linea visto che, dopo il recupero al 100% di Florenzi, sono tanti i candidati. Ben 11 per 4 maglie. Oltre al sardo infatti ci sono anche Marras, Canotto, Mazzocchi, Voca, Tutino, Florenzi, Forte, Zilli, Crespi e Arioli.

Per la fascia destra Marras in dubbio

La prima notizia certa è che Manuel Marras è in dubbio. Il trentenne infatti sta lavorando a parte. Sono state scongiurate situazioni peggiori, ma la sua presenza per sabato non è assolutamente certa. E, semmai recuperasse, conoscendo la prudenza di Caserta dimostrata in più di un’occasione in questo inizio stagione, un suo impiego dal primo minuto resta altamente improbabile. Si prospetta quindi una nuova occasione per Canotto. Ma anche Mazzocchi potrebbe adattarsi da quella parte.

Trequartista o seconda punta?

Anche per chi giocherà qualche passo dietro la prima punta, c’è un dubbio: la scelta è tra Voca e Tutino. Quest’ultimo resta favorito. Alla ricerca di quel gol che chiuderebbe di fatto un periodo personale negativo e caratterizzato dalla sfortuna, visti i 5 legni colpiti. Ovviamente più conservativa l’opzione che vedrebbe Voca titolare. Finora il kosovaro ha dimostrato di poter essere molto utile anche in quella zona di campo, andando, tra le altre cose, anche a segno già due volte.