È il giorno del derby. In altri casi avrebbe attratto sugli spalti del Marulla almeno 10-15mila spettatori, invece Cosenza-Reggina avrà una cornice desolante. Le due curve di casa saranno desolatamente vuote, mentre il settore ospiti vedrà appena 500 fan amaranto.

La Reggina vola nella tana dei lupi, per dimostrare d'esser completamente guarita dopo il successo sul Modena. Inzaghi sfida Viali, in un incrocio che per entrambi può dir moltissimo sul futuro prossimo: quelli del Marulla saranno 90 minuti ad altissima tensione e con pochissimo margine d'errore da ambo le parti con i padroni di casa del Cosenza che sono obbligati a vincere per inseguire una salvezza che al momento appare difficilissima, nonostante una classifica ancora corta. I lupi, però, non possono più steccare. Arbitra Daniele Doveri, con la gara che sarà visibile su Sky, Dazn ed Helbiz Live a partire dalle ore 20:30.

Qui Cosenza

William Viali, non ha tenuto la consueta conferenza stampa, ma ha convocato tutto l’organico a disposizione meno Zarate, Corsi e Praszelik. Al Sinigaglia i rossoblù si sono schierati con una sorta di 3-5-2, che potrebbero replicare anche questa sera a causa delle non perfette condizioni di Finotto. La formazione dei Lupi dipende tutta da Florenzi, il calciatore migliore, il golden boy capace di saltare l’uomo e ribaltare l’azione. Fatto sta che insieme a Calò e Brescianini, a centroampo giocherà Voca.

Probabile formazione (3-5-1-1): Micai; Venturi, Rigione, Vaisanen; Marras, Brescianini, Calò, Voca, D'Orazio; D'Urso; Nasti. A disp.: Marson, Rispoli, Meroni, Martino, La Vardera, Florenzi, Cortinovis, Kornvig, Agostinelli, Prestianni, Zilli, Delic, Finotto. All.: Viali

Qui Reggina

Tre assenti (oltre al lungo degente Obi) per Inzaghi: al Marulla out Ricci, Gagliolo e Di Chiara. Spazio, allora, a Liotti sulla sinistra e al ritorno in mezzo al campo di Giovanni Fabbian, con uno fra Majer e Crisetig destinato alla panchina. Possibili rotazioni potrebbero riguardare l'attacco, con Cicerelli e Canotto che potrebbero far rifiatare Rivas e Strelec. Colombi verso la conferma della maglia da titolare.

Probabile formazione (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Terranova, Liotti; Majer, Fabbian, Hernani; Cicerelli, Ménez, Canotto. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Colombi, Lagonigro, Bouah, Camporese, Loiacono, Crisetig, Bondo, Lombardi, Strelec, Rivas, Gori, Galabinov.