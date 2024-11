Il tecnico rossoblù Massimiliano Alvini è intervento stamane in sala-stampa per la consueta conferenza con i giornalisti in vista della sfida con la Sampdoria, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B, prevista per domani pomeriggio alle 15 al San Vito-Marulla.

Alvini: «In campo con l'obiettivo di vincere»

«Sono state due settimane di lavoro intense che sono servite per migliorare la parte fisica e le conoscenze. Abbiamo lavorato bene ma la conferma la potrà dare solo il campo. Sicuramente è un piacere allenare questa squadra. I calciatori ora stanno tutti bene. Non so se la Sampdoria giocherà dietro a 3 o a 4, ma hanno un organico che può sopperire alle assenze. L’importante è come affronteremo noi l’avversario, le idee che abbiamo. Andiamo avanti su quello che è il nostro percorso. Certamente c’è grande rispetto per loro, ma vogliamo fare il massimo. Tutte le partite in Serie B sono difficili, a maggior ragione contro una squadra come quella doriana. Non vediamo l’ora di giocare la partita e vogliamo esserne all’altezza. Metteremo tutto dentro la gara. Faremo di tutto per cambiare la storia delle sfide con la Samp. Non l’abbiamo mai battuta e – spiega Alvini – giocheremo per l’obiettivo di vincere». Continua a leggere su CosenzaChannel