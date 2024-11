Tra i 23 rossoblù a disposizione del tecnico non ci sono Tutino (squalificato), gli infortunati Martino, Canotto e Meroni e lo stopper Sgarbi che è stato ceduto in prestito alla Ternana

Ci sono anche due giovani della Primavera tra i calciatori del Cosenza che sono saliti a bordo dell’aereo che giovedì ha portato i rossoblù al nord. Nell’elenco diramato da Fabio Caserta, infatti, compaiono anche il difensore Daniele Occhiuto e l’attaccante Jache Novello. In tutto 23 nomi: mancano lo squalificato Tutino, gli infortunati Martino, Canotto e Meroni e lo stopper Sgarbi che è stato ceduto in prestito alla Ternana.

Sudtirol-Cosenza: i convocati rossoblù

I portieri sono Micai, Lai e Marson; tra i difensori compaiono inoltre Camporese, Cimino, D’Orazio, Fontanarosa, Frabotta, Gyamfi, Rispoli e Venturi; a centrocampisti ecco Calò, Florenzi, Praszelik, Viviani, Voca e Zuccon; completano il quadro gli attaccanti Crespi, Forte, Marras e Mazzocchi.

In 386 al seguito dei Lupi

Gli uomini di Fabio Caserta non saranno soli e, così come nel resto delle trasferte fin qui effettuate, saranno seguiti da un ottimo numero di tifosi. Per Sudtirol-Cosenza che si giocherà domani pomeriggio alle ore 14 allo stadio “Druso” di Bolzano contro i padroni di casa, infatti, i tagliandi staccati nel settore occupato dai tifosi rossoblù sono stati 386.

Sono due i precedenti che riguardano le due squadre. Nel primo, nella primavera del 2018, si registrò una vera e propria invasione. La partita, terminata 1-0, era infatti il match di andata della semifinale dei playoff che avrebbero poi condotto i Lupi in Serie B. L'anno scorso a settembre, invece, le presenze furono 368 e in campo terminò 1-1. Fabio Caserta e la sua squadra avranno quindi un adeguato sostegno anche nella trasferta più lontana e ostica del campionato. Tanti saranno i fan rossoblù che si catapulteranno al Druso di Bolzano dal nord e dal centro Italia.