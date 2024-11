Poco prima della partenza della squadra per Bolzano, il tecnico dei Lupi ha parlato della sfida in programma sabato: «Dobbiamo provare a tirarci fuori il prima possibile dalle zone basse»

Fabio Caserta, tecnico del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa poco prima della partenza della squadra per Bolzano, in vista della gara del campionato di Serie B contro il Sudtirol. Ecco le sue parole

Liberazione

«La mia esultanza contro il Venezia? C’era dentro tutto il periodo attraversato. È stata una liberazione dopo una grande vittoria e bellissima prestazione. Non è una cosa che mi capita spesso, anzi quasi mai, esultare sotto la curva. Ma non abbiamo risolto tutti i problemi con il ritorno al successo. Ora è necessario aver resettato tutto e ripartire. Siamo concentrati sul Sudtirol. Sarà una gara difficile. Noi siamo più a nostro agio con squadre che giocano a viso aperto. Contro i biancorossi – puntualizza Caserta – sarà una sfida salvezza. Non pensiamo ad altro perché sennò ci facciamo male. Sono una squadra reduce da un grande campionato, che ha un’identità e sa soffrire, mentre noi dobbiamo provare a tirarci fuori il prima possibile dalle zone basse».

