Fabio Caserta non avrà a disposizione Tutino che ha collezionato il quinto giallo. Tra i padroni di casa, invece, non ci sarà il capocannoniere del campionato Casiraghi

Tutto pronto per Sudtirol-Cosenza. Oggi alle 14 il signor Chiffi della sezione di Padova dirigerà il match che potrebbe dire tanto sul futuro delle due squadre. I Lupi arrivano bene al match dopo aver fatto un sol boccone del temibile Venezia la settimana scorsa. La squadra è partita giovedì, così da effettuare ieri pomeriggio la rifinitura in loco. Da segnalare che tra i padroni di casa non ci sarà il capocannoniere della Serie B. Dalla visuale dei Lupi, infatti, il giudice sportivo ha squalificato Casiraghi proprio al momento giusto.

Le scelte di Fabio Caserta

Di contro, però, Fabio Caserta non avrà a disposizione Tutino che ha collezionato il quinto giallo e gli infortunati Martino, Canotto e Meroni. Anche Sgarbi non fa parte della spedizione perché ceduto in prestito alla Ternana. Niente di più facile, allora, che schierare davanti a Micai la stessa difesa della settimana scorsa con Cimino e Frabotta sulle corsie laterali e la coppia di marcatori Camporese-Venturi. A centrocampo confermarti Zuccon e Praszelik, con Florenzi partirà dall’inizio e che garantirà duttilità al modulo, oscillante tra 4-2-3-1 e 4-3-3 Sulla prima linea è certo l’utilizzo di Forte, definito dal tecnico in conferenza stampa uno degli attaccanti migliori della Serie B. Ai suoi lati Marras e Mazzocchi.

Le probabili formazioni di Sudtirol-Cosenza

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Kofler, Giorgini, Scaglia, Masiello; Ciervo, Arrigoni, Tait, Cagnano; Rauti, Pecorino. A disp.: Drago, Vinetot, Ghiringhelli, Broh, Davi, Cisco, Lunetta, Lonardi, Kurtic, Odogwu, Merkaj. All.: Valente

COSENZA (4-3-3): Micai; Cimino, Camporese, Venturi, Frabotta; Zuccon, Praszelik, Florenzi; Marras, Forte, Mazzocchi. A disp.: Lai, Marson, Gyamfi, Rispoli, Fontanarosa, D’Orazio, Occhiuto, Calò, Viviani, Voca, Crespi, Novello. All.: Caserta

ARBITRO: Chiffi di Padova