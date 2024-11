La conferenza stampa di presentazione di Cosenza-Ternana, match in programma domani pomeriggio al Marulla, non poteva che partire con la domanda sulla notizia, proveniente da Benevento, che stamattina ha turbato indirettamente il sodalizio silano. Il quotidiano “Il Mattino” sostiene l’esistenza di un’indagine sulle scommesse nel calcio, nella quale sarebbero coinvolti quattro calciatori transitati dal club sannita. Tra questi ci sarebbe anche l’attaccante dei Lupi Francesco Forte.

«Non posso rispondere perché non so nemmeno di che si tratta, ho appreso la notizia pochi minuti fa e non ho elementi per discuterne - ha detto Fabio Caserta -. Mi posso limitare ad evidenziare che quanto letto non incide di certo sul lavoro che abbiamo svolto in settimana». A riguardo, Via degli Stadi diramerà nelle prossime ore una nota ufficiale una volta raccolti tutti gli elementi del caso.

Voltare pagina dopo il derby

Le reti di Iemmello e Biasci hanno lasciato il segno, tanto che l’allenatore dei Lupi non nega di aver impiegato del tempo a smaltire le scorie della partita. Ci siamo presi qualche giorno in più per assorbire il ko, perché dopo una sconfitta in un derby serve un po’ di tempo per resettare. Abbiamo metabolizzato il 2-0 - ha spiegato - e stiamo già pensando alla Ternana senza guardare la classifica, perché le prestazioni delle Fere sono positive. Noi dobbiamo dare un segnale alla città e a noi stessi: il campionato non è finito, è ancora molto lungo».

Il pubblico di fede rossoblù si aspetta un cambio passo, una vittoria che releghi, seppur forzatamente, la domenica del Ceravolo ad un incidente di percorso. «Il Cosenza dall’inizio dell’anno ha fatto notevoli progressi - ha aggiunto Caserta - ma il salto di qualità non si vede dopo 13-14 partite. È necessaria la giusta dose di pazienza, anche perché i miei ragazzi lavorano benissimo sapendo di avere margini di crescita. Da agosto ad oggi di strada ne è stata fatta. Possiamo fare di più? Certo, ma non stiamo facendo certo male».

Marras verso il forfait

Come al solito sono pochi gli spunti di formazione forniti da Caserta. Uno riguarda Marras. «Si è allenato ieri con la squadra - ha concluso il trainer - devo valutare se rischiarlo oppure no, ma dagli accertamenti effettuati non c’è lesione muscolare. Sgarbi? Vedremo domani se toccherà a lui o a Fontanarosa sostituire lo squalificato Venturi».

L’impressione è che possa toccare ad uno tra Mazzocchi e Canotto agire sull’out di destra, con Florenzi pronto a riprendersi una maglia da titolare sulla sinistra. Il resto della prima linea è un rebus che verrà sciolto soltanto alla consegna delle distinte all’arbitro. Toccherà al signor Perenzoni di Rovereto dirigere il match.