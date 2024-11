Il Cosenza non potrà fare affidamento su Aldo Florenzi nella partita contro la Ternana di domani pomeriggio. L’assenza del centrocampista rossoblù, autentico trascinatore della squadra nella gara vinta contro il Parma, è stata annunciata dal tecnico William Viali nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi calciatori. «Non è nulla di grave ma il dolore lo condiziona - ha spiegato -. Cambieremo qualcosa ma ho più di una scelta». Il riferimento è ad una botta presa contro i ducali che gli ha impedito di prendere parte alle sedute nei giorni seguenti. Il provino di mercoledì non è andato bene, così si è preferito non rischiare.

Calò è disponibile, occhio a Praszelik

A centrocampo, pertanto, Voca manterrà il suo posto dinanzi alla difesa. Brescianini invece agirà come di sovente per dare nervo e sostanza alla linea mediana del campo. L’altra maglia, con Kornvig ancora indisponibile, se la giocano Praszelik e Calò. Il regista, dopo essere stato convocato sabato scorso, ha lavorato un’altra settimana in gruppo. A protezione di Micai giostreranno Rispoli e D’Orazio sulle corsie laterali, con la coppia Rigione-Vaisanen in mezzo. In attacco Finotto fungerà da terminale offensivo, con Nasti e Marras alle sue spalle. Non c’è ancora il transfert per Zarate, ma se dovesse arrivare l’argentino andrebbe in panchina insieme al nuovo arrivato Delic.

Viali: «Come col Parma faremo pochi calcoli»

«Con il Parma abbiamo ottenuto una vittoria molto importante - ha spiegato Viali -. C’è bisogno di qualcosa di eccezionale anche domani contro la Ternana. Non possiamo prescindere però dall’atteggiamento visto sabato scorso. I nostri avversari? Hanno avuto qualche problema ma da quando sono passati a tre dietro hanno trovato un’ottima quadratura». L’allenatore del Cosenza ha poi fissato l’obiettivo. «Faremo pochi calcoli, bisogna provare a vincere con lucidità - ha concluso. Dobbiamo avere una mentalità a lungo termine ed essere maturi nel conferire continuità a prestazioni e risultati».