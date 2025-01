In mattinata, il tecnico del Cosenza Massimiliano Alvini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Cremonese di domani pomeriggio. Ecco le sue parole.

Gargiulo a disposizione

«Domani giochiamo contro una squadra che ha ambizioni, lo scorso anno hanno perso la finale play off e siamo consapevoli della forza della Cremonese. Gargiulo è già a disposizione, negli ultime gare ha giocato meno, ma è pronto per giocare dall’inizio o subentrare. Palle inattive? Abbiamo fatto due gol sporchi a Pisa e Sassuolo. Su quelle a sfavore ci stiamo lavorando».

Tre opzioni a centrocampo

«Ritengo che il Cosenza possa centrare l’obiettivo, i play out o la salvezza, e stiamo lavorando per quello. Ci crediamo tanto. Nelle ultime due gare abbiamo gestito male il vantaggio. Ci sono dei demeriti. Altre volte abbiamo ripreso partite. Ma la gestione di alcuni momenti dev’essere fatta meglio. Mauri dall’inizio? Su di lui ho una grande considerazione. Valuteremo domani cosa fare a centrocampo visto che può giocare Gargiulo e possiamo anche abbassare Florenzi. Ho queste tre opzioni che posso valutare. Fumagalli? Ha giocato a Carrara e contro il Frosinone, le ultime tre non ha giocato per scelta. Ha il suo spazio e non c’è nessuna situazione diversa. Ricci non ha giocato per problemi fisici. Ora sta bene da questa settimana. E’ stato fuori per quello e nel suo ruolo abbiamo tante scelte come lui, D’Orazio, Cimino, che valutiamo come esterno ed ora sta bene, ed anche Ciervo quando rientrerà».

«Sento la fiducia di tutti»

«Sento la fiducia di tutto l’ambiente. Veniamo da 6 partite nelle quali abbiamo fatto 2 punti, ma analizzando le prestazioni il Cosenza ha un’idea precisa. È logico che c’è da fare un miglioramento nel percorso. Ma c’è fiducia, ho energia, crediamo fortemente di andare a Cremona e fare risultato. Lo abbiamo già fatto a Pisa, a Palermo, ne siamo capaci. Ci mancano i risultati, ma non le idee, la voglia, i concetti che mettiamo in campo. Mancata pubblicazione delle convocazioni? Non è una cosa che mi riguarda, non è una mia scelta. Partiamo tutti per Cremona. Non sono a disposizione Ciervo, Kourfalidis e Kouan. Strizzolo ha recuperato».