Dopo il ko nello scontro diretto contro il Catanzaro, la parola d’ordine in casa Crotone è solo una: ripartire. Per farlo gli squali sono chiamati a conquistare i 3 punti, nella sfida casalinga di domenica contro la Fidelis Andria.

Novità non certo positive arrivano però dall'infermeria. Gli squali, domenica non potranno contare sulle prestazioni di Augustus Kargbo, l’attaccante della Sierra Leone ha rimediato un risentimento muscolare al Ceravolo e non sarà dunque a disposizione di Lerda per la gara valida per la tredicesima giornata del campionato.

Nonostante l'assenza della punta, i pronostici sono tutti a favore dei rossoblù che, terzi in classifica a quota 28 punti, ospiteranno allo Scida il fanalino di coda del girone C. I pugliesi, con soli 8 punti in classifica, arrivano dal pari interno per 1-1 contro il Monopoli ma in trasferta hanno un ruolino di marcia non invidiabile. La squadra allenata da poco più di una settimana dall’ex tecnico della formazione Primavera, il senegalese Diaw Doudou, ha collezionato, nelle 6 precedenti trasferte, due pareggi e quattro sconfitte.

Qualche statistica

Le statistiche dicono anche che la Fidelis è senza successi esterni da ben 20 partite: 7 pareggi e 13 sconfitte. L’ultima vittoria dei pugliesi fuori casa è datata 28 novembre 2021, 3-2 a Messina, in campionato. Dall’altro lato i pitagorici hanno sempre vinto allo Scida durante questa stagione, mantenendo anche la porta inviolata. Punteggio pieno dunque in casa, con 10 gol fatti in 6 partite.

I precedenti

I precedenti in Calabria fra le due squadre sono 2, entrambi riferiti alla stagione 99/00: 1-1 in Coppa Italia Lega Pro il 27 ottobre 1999 e vittoria rossoblù per 3-0 in C1 il 23 dicembre 1999.

La direzione arbitrale

Crotone-Fidelis Andria sarà diretta dal signor Michele Delrio di Reggio Emilia. L'arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Glauco Zanellati di Seregno e Michele Piatti di Como. Quarto uomo: Antonio Savino di Torre Annunziata. Fischio d’inizio del match: domenica alle 17.30.