di Matteo Occhiuto

In casa Crotone, archiviato il calciomercato, è tempo di concentrarsi sul campionato. Alla ripresa sarà già tempo di derby: allo Scida arriverà la Reggina, per un confronto che manca da oltre sette anni.

Della sfida agli amaranto ha parlato l’esperto DS pitagorico Beppe Ursino: «Questo campionato sarà difficilissimo, bisogna cominciare da subito a vincere, sin dalla sfida contro la Reggina. Bisogna accelerare per raggiungere l’amalgama, abbiamo un grande allenatore e giocatori che possono arrivare in Serie A». Nella giornata di ieri, i rossoblù di Modesto sono stati impegnati nel test-match contro il Cotronei, terminato 7-0. Nei pitagorici Maric in grande spolvero, con cinque goal realizzati.

Nel frattempo è iniziata oggi alle 15, la vendita dei biglietti per la sfida che è valida per la 3a giornata del campionato di Serie BKT, in programma per domenica 12 settembre. Attenzione, però: la vendita per il settore ospiti inizierà solamente mercoledì 8 settembre e terminerà il giorno precedente della gara, alle ore 19. Non sarà necessaria la Tessera del tifoso per quanto riguarda i tifosi amaranto che vorranno recarsi allo Scida. Necessario, ormai come consuetudine, il possesso del Green Pass.