L'allenatore pitagorico ha parlato in conferenza dei prossimi avversari in vista della partita in programma allo Scida domani alle 14

Il Crotone nel sedicesimo turno del campionato ospiterà allo Scida la Spal. Un match che metterà di fronte, sabato alle 14, due squadre alla ricerca di punti salvezza.

I pitagorici, sono al momento terzultimi in classifica e reduci da ben 6 sconfitte nelle ultime 7 partite giocate, con un solo punto conquistato. La Spal occupa invece la sestultima posizione con due punti di vantaggio rispetto alla zona play out. La squadra della città di Ferrara, scenderà in campo, contro gli Squali, dopo che nelle ultime due giornate ha vinto in trasferta, espugnando il San Vito-Marulla di Cosenza e perso in casa contro il Lecce.

In conferenza stampa il tecnico degli squali Pasquale Marino ha parlato dei prossimi avversari: «Hanno giocatori, come Viviani, bravi anche nei calci piazzati e giocano un calcio aggressivo - ha detto l'allenatore - un calcio che non da riferimenti. Sono una squadra organizzata che rispetto allo scorso anno si è anche ringiovanita è sta facendo abbastanza bene dopo le difficoltà iniziali»