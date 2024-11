Ha parlato in conferenza stampa l’allenatore degli squali in vista del match serale di domani allo Scida che prevede l’arrivo in Calabria della squadra di Eziolino Capuano

Arriva il Taranto di Capuano allo Scida domani sera per il ventisettesimo turno del girone C della Lega Pro. All’andata la vittoria dei pugliesi allo stadio “Erasmo Iacovone” vuoto determinò l’esonero di Lamberto Zauli con un successivo clamoroso dietrofront della società per via dei calciatori che chiesero ed ottennero di salvare il loro allenatore.

Domani sera saranno due squadre profondamente diverse ad affrontarsi e Zauli sottolinea come la squadra di Capuano non sia solo capace di corsa e palleggio: «Il Taranto oggi pressa anche più alto ed ha cambiato davanti, dovremo essere sì dinamici ed attenti ma anche bravi a metterci qualcosa di più nelle scelte tecniche».

L’allenatore rimarca anche il non avere proprio la possibilità di preparare le tre gare con la corretta attenzione e non solo per gli infortuni e la non disponibilità: «Abbiamo avuto ed avremo un giorno in meno a disposizione, è stato così con il Benevento ed il Picerno e sarà così anche con il Taranto - spiega il mister senza cercare alibi - poi noi siamo abituati a guardare chi abbiamo a disposizione e non chi manca».

Taranto che arriva con tre punti in più trovando l’assenza di Zanellato per squalifica e quelle di Vinicius e Tumminello oltre agli altri lungo degenti. «Affrontiamo una squadra importante ed avremo qualche problema a centrocampo - reagisce d’orgoglio Zauli - ma possiamo e dobbiamo pensare solo alla vittoria; abbiamo armi e soluzioni che devono ottimizzare la solidità difensiva ritrovata e cercare di segnare con la continuità che ci vede come il migliore attacco del campionato».