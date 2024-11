Alla vigilia del match contro la squadra pugliese, l’allenatore dei rossoblù è intervenuto in conferenza stampa: «Bisogna considerare tutte le gare come big match»

Domani, sabato 20 gennaio arriva all’Ezio Scida la Virtus Francavilla per il ventiduesimo turno del girone C di Lega Pro. Calcio d’inizio alle 20.45 con gli ospiti guidati dall’ex cosentino Roberto Occhiuzzi che, attivissimi sul mercato, hanno appena incassato il sì di Vincenzo Garofalo centrocampista proveniente dall’Avellino, che sarà dunque già subito a disposizione, così come il portiere Paolo Branduani, appena partito proprio da Crotone. E Lamberto Zauli non ha dunque il tempo e la voglia di godersi l’aggancio alle seconde ed il ridotto divario di sei punti dalla prima Juve Stabia: «Siamo ancora più consapevoli, ora che le cose vanno bene, che ogni gara va affrontata con attenzione e concentrazione», ha esordito di fronte ai giornalisti.

«Il Francavilla è vero che ha una classifica modesta ed arriva da sconfitte, ma è una squadra che è viva, ben allenata; e per stare in alto, come pretendiamo da noi stessi, dobbiamo essere consapevoli che tutti ti mettono in difficoltà e devono dunque essere considerate, tutte le gare, big match». Al mister arrivano poi le domande su chi certamente o probabilmente non sarà della partita: «La partenza di Spaltro è vero che ci mette nelle condizioni di attendere l’innesto di un difensore; su Gomez non sappiamo se sarà in grado di iniziare perché si è allenato molto a parte, perché uscito acciaccato da Torre del Greco, ma abbiamo dimostrato che siamo in grado di affrontare ogni gara con gli effettivi che abbiamo a disposizione, anche in emergenza; l’importante è dunque lo spirito con cui vogliamo affrontare le partite e le difficoltà».

Mister Zauli sempre su spirito e motivazioni rammenta come 11 mesi fa, quando arrivò in corsa nella scorsa stagione, pressioni ed adrenalina erano completamente diverse rispetto alla vana rincorsa che si tentò nei confronti del Catanzaro: «Siamo in condizioni completamente differenti, oggi sappiamo che la rincorsa ad ogni singolo avversario può determinare un destino piuttosto che un altro, per i destini dell’intera stagione; dunque ogni singola gara è mentalizzabile in questa direzione». Ultimo riferimento è quello nuovamente al mercato rispetto, soprattutto, al nuovo arrivato Stronati: «Riccardo è un ragazzo che è vero che ha esperienza di serie C avendo fatto molto bene al Fiorenzuola, da noi alza il suo obbiettivo personale dal punto di vista delle ambizioni che al Crotone sono diverse; può darci tanto dal punto di vista tecnico e qualitativo».