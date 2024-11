Il tecnico del Cosenza William Viali, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita tra i suoi uomini e la Feralpisalò, che si giocherà domani a Piacenza.

Confronto

«Mi ha fatto sorridere che abbia fatto notizia il confronto con la squadra di martedì mattina. La ritengo una cosa normale dopo due partite perse in quel modo. Bisogna capire che il bene comune del Cosenza è quello che conta. È la cosa che ho detto ai miei calciatori. Ero pronto a mettermi in discussione. Questa scossa ha portato alla volontà di fare un grande finale di campionato. Per ora – continua Viali – sono chiacchiere e quello che abbiamo detto dev’essere trasformato in prestazione domani nella partita»

Gruppo compatto

«Il gruppo è compatto. Sono contento delle risposte date dalla squadra in allenamento. Ma questa è una cosa che non ci deve fregare perché comunque la cultura del lavoro c’è sempre stata. Non è una questione tattica. Serve un segnale dal punto di vista della determinazione. Bisogna provare a vincere contro una squadra come la Feralpisalò che sta facendo grandi cose, sa lottare, sta sempre dentro la partita. Ha grande gamba ed è sempre pericolosa anche sui piazzati. C’è grande voglia di dimostrare. L’incontro con i tifosi – spiega Viali – è stato uno dei momenti più importanti della settimana trascorsa. Sono venuti da noi con un atteggiamento così propositivo che ci fa sentire ancora più in difetto. Le mie scelte di domani devono dare continuità a quello che ci siamo detti in settimana».

