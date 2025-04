Il tecnico toscano, richiamato dal patron Guarascio sulla panchina rossoblù, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro i laziali: «Non sono tornato per onorare il contratto ma perché ci credo»

Massimiliano Alvini, tornato sulla panchina del Cosenza, si è presentato in sala stampa alla vigilia della gara contro il Frosinone prevista per domani in terra laziale.

Alvini: «Ho ritrovato una squadra abbattuta»

Il tecnico toscano ha raccontato di come ha ritrovato il gruppo dopo il suo ritorno a Cosenza. «La squadra l’ho ritrovata diversa da come l’avevo lasciata. Più abbattuta. Gli ultimi risultati hanno inciso. Abbiamo lavorato questa settimana per provare – ha spiegato Alvini - a ritirare su il morale più che altro. Assenti gli squalificati Sgarbi e Martino e gli infortunati Caporale e Garritano. E c’è da valutare Fumagalli ed un altro calciatore che ha accusato qualche problemino nella rifinitura. Difesa in difficoltà? Possiamo giocare sia a 3 che a 4. Lo vedremo domani. Le condizioni di Garritano? Ha un problema al polpaccio capitato prima del Pisa. Rimarrà fuori domani, la prossima e sarà rivalutato per La Spezia».

«Rivedere il primo Cosenza»

Un Alvini convinto dei suoi ragazzi: «Il Frosinone è una squadra di valore, una rosa partita per fare un altro campionato. Hanno gamba, grandi sviluppi sugli esterni e negli uno contro uno. Dobbiamo mettere in campo le nostre caratteristiche ma sono sicuro che ce l'andremo a giocare per le nostre caratteristiche. Possiamo rivedere un Cosenza alto e aggressivo che è nel nostro Dna».