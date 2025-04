La squadra di Alvini giocherà oggi pomeriggio al "Benito Stirpe". Scelte obbligate in difesa. Cruz spinge per un maglia da titolare in attacco

l Cosenza di Massimiliano Alvini 2. 0, nonostante gli uomini contati in difesa, anche a Frosinone ripartirà ancora dal 3-4-1-2 o 3-4-2-1 che dir si voglia, con il quale ha giocato praticamente per tutta la sua prima esperienza in rossoblù. Assenti gli squalificati Martino e Sgarbi, oltre agli infortunati Caporale e Garritano.

La probabile formazione

Davanti a Micai, ci saranno Hristov, Venturi e Dalle Mura. Occhio però a Cimino. Il classe 2004 è dato in gran spolvero e potrebbe iniziare titolare sull’esterno mancino, come ha fatto a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Dall’altra parte dovrebbe esserci ancora Ricciardi. In mezzo al campo muscoli e centimetri con Kouan e Gargiulo. Un passo più avanti Florenzi che agirà sulla trequarti di fianco ad uno tra Cruz, Mazzocchi e Rizzo Pinna.

L’argentino figlio d’arte spinge sull’acceleratore ed ha colpito Alvini in questa prima settimana. La punta certa di una maglia da titolare sarà ancora Artistico. Sperano comunque in una maglia anche Charlys a centrocampo, D’Orazio e Ricci sull’esterno mancino.