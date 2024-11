Il girone I del campionato di Serie D si prepara al derby tutto calabrese (in questo caso anche tutto reggino) tra Gioiese e LFA Reggio Calabria. Gli amaranto saranno ospiti dei pianigiani nel match di domani, con Bruno Trocini che ha presentato il match in conferenza stampa. «Ho visto una squadra in crescita: abbiamo lavorato nella maniera giusta in settimana. Noi siamo consapevoli della nostra qualità e della nostra forza e vogliamo dimostrarlo».

Gli assenti della Reggina

Negli amaranto ci saranno diverse defezioni: «Rosseti farà il controllo ad inizio settimana, per capire quando potrà rientrare. Girasole e Parodi non ci saranno. Ricci ha recuperato: sarà della partita». Uno dei giovani che ha impressionato è Kremenovic: «Milan ha dimostrato grande qualità: lo abbiamo seguito, é un calciatore sul quale fare affidamento».

Il momento della Gioiese

La Gioiese è in difficoltà ma non va sottovalutata: «Non abbiamo la possibilità di sottovalutare nessuno. Sarebbe l’errore più grande: non lo faremo. Affrontiamo una squadra motivata dal cambio di allenatore, serve attenzione: vorranno svoltare contro la Reggina».