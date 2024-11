La Vibonese vola a Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia, con tutta l'intenzione di mettere a referto la quinta vittoria consecutiva in campionato e continuare così il periodo favorevole. Anche perché adesso inizia una fase dove il club rossoblù potrà e dovrà capire quale strada percorrere in questo campionato di Serie D. Il club rossoblù, infatti, ha all'attivo quattro vittorie consecutive in striscia ancora aperta. All'orizzonte, però, c'è la delicata trasferta in casa della Nuova Igea Virtus in quello che può essere considerato un match di alta classifica. Il club rossoblù, infatti, al momento è terzo in classifica, a quota 13 punti e a meno due dal Siracusa mentre il club siciliano è quarto con tre lunghezze di ritardo rispetto alla squadra di mister Facciolo.

Le parole del tecnico

Proprio il tecnico vibonese, al termine della rifinitura, ha parlato ai microfoni ufficiali della società in vista dell'impegno esterno, alle ore 15, in programma allo stadio Carlo Stagno d'Alcontres di Barcellona Pozzo di Gotto: «Penso che l’Igea Virtus sia una squadra con un DNA ben preciso e con molti calciatori locali, e questo la dice lunga. Ha un’identità precisa ed è guidata da un allenatore bravo per la categoria. I risultati che hanno raggiunto fin qui parlano chiaro. La mia squadra deve essere se stessa anche se conterà molto l’atteggiamento dal momento che non possiamo sbagliarlo se vogliamo portare la gara dove vogliamo noi e provando a fare il nostro calcio».