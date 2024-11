Tradizionale appuntamento pre-match per il tecnico rossoblù Fabio Caserta che ha parlato in conferenza-stampa prima della gara con il Cittadella, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B, prevista per domani alle 14 al Marulla.

Caserta: «Non fare gli stessi errori dell'andata»

«Sappiamo il ko nel derby cos’ha causato nel girone d’andata. Ora non abbiamo il tempo e non ci possiamo permettere di rifare quell’errore. Pensiamo a guardare in avanti - ha ribadito il tecnico di Melito Porto Salvo - e che ci sono 10 partite e 30 punti in palio. Anche nello scorso campionato abbiamo visto che nelle ultime 10 giornate c’è stata una nuova classifica. Capisco l’amarezza per la sconfitta contro il Catanzaro, ma bisogna superarla. Questo è ciò che ho chiesto ai ragazzi». Continua a leggere su Cosenzachannel.it