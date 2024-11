Soltanto 800 tifosi delle Aquile potranno raggiungere lo stadio San Vito Gigi Marulla e prendere posto nel settore ospiti per Cosenza-Catanzaro. È quanto emerso stamattina in seguito alla riunione pre-GOS che si è tenuta presso la la Questura di Cosenza. I responsabili dell’ordine pubblico hanno pertanto deciso di limitare la vendita dei tagliandi. All’andata i posti riservati ai supporter rossoblù furono invece 750. L’ufficialità di quanto scritto, ci sarà mercoledì con le determinazioni dell’Osservatorio.

In occasione di Cosenza-Catanzaro la vendita per il settore ospiti sarà riservata esclusivamente ai fidelizzati dell’Us Catanzaro. È vietato il cambio settore in occasione di tale evento. Gli organi di vigilanza e le società, inoltre, raccomandano pertanto esclusivamente l’acquisto per il settore ospiti ai tifosi delle Aquile.