Questa sera alle 22.30 ritorna su LaC Tv l'appuntamento con Zona D, il programma dedicato al mondo del calcio dilettantistico condotto dal giornalista Roberto Saverino. Classifiche, statistiche ma anche tante rubriche, dalla Serie D alla Promozione. All'interno di Zona D si analizzeranno a fondo i principali tornei dilettantistici calabresi, evidenziando anche quelle che sono le problematiche attuali a livello regionale.

Argomenti e ospiti

Con Roberto Saverino ci saranno Francesco Ventra, direttore della Segato, fra le più valide società di puro Settore giovanile della Calabria, Diego Burgo, tecnico del Cassano Sybaris, squadra giunta al 17esimo risultato utile consecutivo nel girone A di Promozione, e Diego Surace, allenatore del Capo Vaticano, fra le formazioni di vertice del girone B di Promozione. Riflessioni sul calcio di oggi, sulla crescita dei giovani, sui rimedi da proporre e analisi sui campionati, con tanti gol da vedere.

Come vederci

LaC Tv è visibile sul canale 19 del digitale terrestre e sul canale nazionale 519 in Full HD. È possibile guardare LaC Tv in tutta Italia e in Europa sul canale 419 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.