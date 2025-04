Vigilia di campionato carica di aspettative per il Catanzaro, che si prepara alla delicata trasferta play-off contro la Juve Stabia. Dopo la sconfitta casalinga con il Palermo, la squadra di mister Fabio Caserta cerca il riscatto in uno scontro diretto per il quinto posto. Il tecnico giallorosso punta sulla reazione mentale del gruppo e annuncia possibili novità di formazione per affrontare al meglio una delle sorprese del campionato.

Le parole del mister

«È una partita importante per loro che giocano in casa, dove hanno costruito gran parte della loro ottima classifica. Ma è fondamentale anche per noi perché non vogliamo disperdere quanto di buono abbiamo fatto finora». Mister Fabio Caserta non ha dubbi sull’importanza della sfida con la Juve Stabia.

Si torna in campo a pochi giorni dalla sconfitta interna contro il Palermo, e tra i giallorossi c’è voglia di riscatto. «Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di quella gara – afferma il tecnico – cercando di evitare gli errori commessi. In questo momento, con le partite ravvicinate, non c’è molto tempo per lavorare sulla tattica o sulla condizione fisica. Per questo mi sono concentrato soprattutto sull’aspetto mentale, perché credo sia lì che abbiamo mostrato le maggiori difficoltà nelle ultime uscite».

La sfida con la Juve Stabia è uno scontro diretto, proprio come lo era quello di domenica scorsa. «Sono due squadre diverse – spiega Caserta – perché partivano con obiettivi opposti. I campani stanno disputando un campionato straordinario, ben oltre le aspettative iniziali. Ma la loro posizione è meritata e dimostra che dare continuità a un progetto paga. Le “vespe” ricordano molto le “aquile” dello scorso anno: una bella sorpresa».

Quanto alla formazione, il mister annuncia qualche novità. «Siamo in una fase intensa del campionato e ho una rosa che mi consente di far rifiatare alcuni giocatori. Mi aspetto risposte importanti da chi finora ha giocato meno e avrà l’occasione di mettersi in mostra».

E sulla scelta di chi schierare in avanti, considerato anche il rientro di Pittarello dalla squalifica, Caserta resta cauto: «Deciderò tenendo conto del recupero fisico dei singoli».

I giallorossi convocati per Juve Stabia-Catanzaro

PORTIERI: 22. Pigliacelli, 25. Gelmi, 99. Borrelli

DIFENSORI: 3. Quagliata, 4. Antonini, 6. Bonini, 14. Scognamillo, 82. Corradi, 84. Cassandro, 92. Situm

CENTROCAMPISTI: 8. Ilie, 10. Petriccione, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 61 Maiolo, 80. Coulibaly

ATTACCANTI: 7. Compagnon, 9. Iemmello, 19. La Mantia, 28. Biasci, 29. Seck, 45. Buso, 90. Pittarello