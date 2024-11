Domenica il match decisivo per la promozione. Respinto il ricorso del club amaranto dopo i disordini in Coppa Italia

In campo neutro e a porte chiuse. La partita che potrebbe regalare con cinque turni d’anticipo la promozione in serie D al Locri non si disputerà tra le mura amiche del club amaranto. Dopo la squalifica del campo in seguito ai disordini del dopo-Coppa Italia, il club del presidente Modafferi aveva presentato ricorso, respinto questo pomeriggio.

La sede dell’atteso match contro il Castrovillari in programma domenica è stata decisa dal Comitato Regionale Calabria, ma si giocherà senza pubblico sugli spalti. La partita si disputerà allo stadio “Stefano Medaglia” di Amantea.