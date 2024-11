Il capitano della squadra allenata da mister Pascuzzo è intervenuto ai nostri microfoni in vista dello spareggio che si giocherà domenica a Luzzi: «In queste gare non ci sono mai le favorite»

Pochi giorni ancora e sarà decretato il vincitore dei play off relativamente al girone A di Promozione calabrese, per contendersi quella che potrebbe anche essere una soddisfazione platonica scenderanno in campo il DB Rossoblù Città di Luzzi e l’Altomonte RC, rispettivamente la seconda e la terza classificata al termine delle 30 giornate calendarizzate da LND CR Calabria.

Si affronteranno due squadre che curiosamente condividono gli stessi colori sociali, anche bizzarro che entrambe non hanno mai vinto un campionato di Prima Categoria. In un cammino parallelo, giungono nella categoria per aver rilevato, con fusioni o cambi di denominazioni, altre matricole. Inizialmente come DB Rossoblù sostituisce il San Marco Argentano con l’aggiunta successiva di Città di Luzzi. L’Altomonte RC, di contro, fonde la propria matricola con quella dell’Acri retrocessa l’anno prima in Promozione dopo aver quest’ultima rilevata con fusione il titolo del Belvedere.

Diverso il cammino per le due finaliste. La DB Rossoblù Città di Luzzi chiude la regular season con 61 punti e ha conquistato il diritto per la decisiva gara senza passare dalla semifinale avendo concluso con +12 sulla quinta, Trebisacce, un divario maggiore dei 10 punti massimi ammessi dai criteri federali.

L’Altomonte RC, terzo, ha invece sudare le proverbiali 7 camicie nella semifinale casalinga contro il Sersale, entrambe nella classifica finale con 57 punti ma con i rossoblù locali avvantaggiati dalla classifica avulsa che concede il privilegio di sfruttare gli scontri diretti nel campionato. In campionato le due finaliste hanno entrambe sfruttato il “fattore campo” quando si sono incontrate, ad Altomonte la gara terminò 2 a 1 mentre a Luzzi 4-3, curiosamente 5 reti quelle realizzate e 5 quelle subite per entrambe.

Settimana tesa, per quanto si cerchi di “calmierare” i pensieri, l’appuntamento di domenica, in fondo, serve anche per mascherare mancati e comuni obbiettivi, non è mistero che le finaliste erano tra le più accreditate per la vittoria finale. Una finale che potrebbe anche essere solo una passerella, in Eccellenza i posti potrebbero già tutti occupati, le 3 calabresi retrocesse dalla Serie D (Gioiese, Castrovillari e una tra San Luca e Locri) hanno bloccato gli slot utili. Flebile speranza appesa all’esito dei play off di Eccellenza, la vincente, Vigor Lamezia o Cittanova, approderanno alla fase nazionale e, vincendo anche questa, avrebbero diritto alla Serie D. Difficile ma non impossibile.

Proiettandoci sulle certezze, ne parliamo con Gaetano Bertini, capitano dell’Altomonte RC: «È stato un campionato duro, di qualità, - dice ai nostri microfoni - forse il più qualificato degli ultimi anni»

Capitan Bertini ripercorre con noi il percorso dell’Altomonte RC: «Abbiamo vissuto diverse fasi, alti e bassi. L’elemento cardine, secondo me, è stata la mancanza di costanza, con quella nel nostro bagaglio ora staremo a parlare di altro. Capaci di un filotto importante a cavallo tra il girone di andata e quello di ritorno, abbiamo ceduto punti preziosi in casa contro formazioni, non me ne vogliano, sicuramente inferiori tecnicamente».

«Abbiamo ora l’occasione di recuperare, - afferma il capitano – mi conforta la semifinale, abbiamo giocato da squadra, il gruppo ha fatto la differenza. Palese che abbiamo sofferto, d’altronde il Sersale è una signora squadra e toccava loro fare la partita per vincerla, unica chance per il passaggio del turno. Alla fine, in finale, secondo me, si affrontano le squadre più forti del girone. Sono fiducioso, non abbiamo timore, - continua Bertini - sappiamo che abbiamo solo un risultato a disposizione, solo la vittoria ci potrebbe aprire le porte verso la probabile finalissima contro la vincente del girone B. Queste sono gare che non hanno nulla di simile a quelle disputate in campionato, la tensione e l’importanza del risultato le rendono uniche. Ne ho disputate più di una, l’esperienza insegna. L’unica certezza che posso garantire – conclude Gaetano Bertini - è che non lasceremo un centimetro agli avversari, daremo tutto quello abbiamo, oltre il 100%».

Più di un motivo, dunque, per essere sugli spalti del comunale “San Francesco” di Luzzi, in campo dovrebbero esserci il capocannoniere della stagione, Valentino Azzinnaro con la DB Rossoblù a segno per 32 volte in campionato (6 rigori)) e il vice Simone Caruso con l’Altomonte RC in tabellino con 20 reti stagionali (6 rigori). Si affronteranno il 2° miglior attacco (DB Rossoblù, 59 reti) contro il 5° reparto meno battuto (Altomonte RC, 30 reti subite). Per i padroni di casa, sono andati a segno 12 atleti, per gli ospiti 8.