Il dirigente della società catanzarese ha le idee chiare e carica i suoi in vista della sfida di domani: «Giocare in trasferta non è facile, ma in questa stagione fuori casa abbiamo fatto delle ottime partite»

Domani, domenica 5 maggio, prenderanno il via i play off del campionato di Promozione. Nel girone A - vinto dalla Rossanese - si giocherà solo una semifinale, quella tra l'Altomonte RC e il Sersale. La vincente andrà poi a giocarsi la finale di girone contro la Db Rossoblù Città di Luzzi il prossimo 12 maggio.

In casa Sersale c'è voglia di rivalsa, dopo una regular season ricca di alti e bassi che ha portato i lupi catanzaresi a chiudere il campionato al quarto posto con 57 punti, gli stessi dell'Altomonte che ha però vinto entrambi gli scontri diretti . «C'è un po' di rammarico - dice ai nostri microfoni il direttore generale del Sersale Ettore Gallo - abbiamo fatto delle partite importanti ma purtroppo abbiamo perso tanti scontri diretti. Sicuramente abbiamo commesso qualche errore soprattutto negli acquisti della scorsa estate, siamo poi stati bravi a rimediare con il mercato di dicembre».

Per continuare a sognare il salto di categoria i giallorossi hanno a disposizione solo un risultato in casa dell'Altomonte: la vittoria. «Giocare in trasferta non è facile, ma devo dire che in questa stagione fuori casa abbiamo fatto delle ottime partite, forse addirittura meglio rispetto a quelle tra le mura amiche. L'Altomonte sarà sicuramente agguerrito ma noi vogliamo andare avanti - continua Gallo -. Sarà il campo a decidere chi è stato più bravo».

Il campionato di Serie D in questa stagione ha lasciato in eredità la retrocessione in Eccellenza di ben tre squadre calabresi: Gioiese, Castrovillari e una tra San Luca e Locri che dovranno affrontarsi nella sfida play out. A queste da aggiungersi anche il Lamezia Terme Fc ritiratosi dal torneo a stagione in corsa. Un ecatombe sportiva che, in Promozione, potrebbe rendere inutili gli spareggi per il salto di categoria. «Vogliamo vincere questi play off - afferma il dirigente del Sersale -. Abbiamo preso in considerazione anche il fatto che potrebbero non servire per il salto di categoria, ma c'è sempre la possibilità che la vincente play off di Eccellenza possa arrivare fino alla fine e quindi liberare un posto. Senza sottovalutare che chi vince gli spareggi in Promozione sarà la prima a essere ripescata in caso di mancata iscrizione di una società del massimo campionato regionale».

E qualora il play off non dovessero andare per il verso giusto in casa Sersale si penserebbe sin da subito ad allestire una squadre importante per la prossima stagione. Gallo lo conferma: «Costruiremo una squadra capace di stare in alto. Abbiamo la voglia di tornare in Eccellenza perché siamo sempre più convinti che è quello il campionato che ci compete».