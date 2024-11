L’allenatore degli amaranto ha presentato la sfida ai salentini: «Problemino fisico per Montalto. Avevo avvertito che in B le crisi accadono»

Alfredo Aglietti contro Marco Baroni. Lecce-Reggina mette di fronte due dei tecnici più navigati della categoria, oltre che l’allenatore dei giallorossi contro il suo passato. Gli amaranto hanno bisogno di punti, solamente tre nelle ultime cinque gare, con conseguente scivolamento di Crisetig e soci dal quarto all’undicesimo posto della classifica. «Qualcuno ha pensato che volessi mettere le mani avanti, ma io ve l’avevo detto, queste cose in Serie B accadono. Conosco il campionato da dieci anni, capita di perdere le proprie certezze. È successo a Benevento, anche se credo non meritassimo di perdere contro l’Ascoli martedì».

Fra le note negative, un piccolo guaio fisico per il giocatore più in forma della rosa della Reggina: «Cambieremo ancora qualcosa, anche perchè Montalto ha avuto qualche problemino, vedremo quello che accadrà fino a domani. Troveremo una squadra molto forte ma ci serve un risultato positivo per invertire questa tendenza. Il gruppo è a posto, cercheremo di coinvolgere tutti. Soffriamo la velocità degli avversari, seppur credo che possiamo rispondere ai colpi con la nostra velocità. Diverso è il discorso in fase offensiva, abbiamo difficoltà differenti, potremmo individuare un giocatore come Rivas che giochi da seconda punta in maniera da dare più dinamicità».

Quella di Lecce è trasferta dura, ma anche una grande occasione per la Reggina: «Renderemo loro la vita difficile - promette Aglietti - non giocheremo per lo 0-0, è la partita giusta per fare un risultato importante».

La designazione arbitrale

Lecce-Reggina, gara valida per il sedicesimo turno del campionato di Serie BKT e in programma sabato 4 dicembre alle ore 16:15, sarà diretta dal Sig. Manuel Volpi della sezione di Arezzo. Gli assistenti designati sono Pietro Dei Giudici di Latina e Luca Mondin di Treviso. Il quarto ufficiale è Davide Moriconi di Roma 2. VAR e AVAR sono assegnati rispettivamente a Luigi Nasca di Bari e Pasquale Capaldo di Napoli.