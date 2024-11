Il tecnico amaranto è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro i campani: «Dovremo mettere in campo il giusto atteggiamento»

«Ci sono numerose insidie, l’avversario é organizzato, hanno tanti calciatori importanti che hanno fatto la categoria superiore. Sono squadre che vengono al Granillo per giocarsi la partita della vita. Dobbiamo fare attenzione e mettere in campo il giusto atteggiamento». Così il tecnico della Lfa Reggio Calabria Bruno Trocini ha presentato la sfida di domani, al Granillo, contro il Real Casalnuovo.

«Certamente bisogna migliorare – ha evidenziato il trainer amaranto. non siamo stati bravi a mantenere costanti la produzione offensiva, non siamo stati bravi a mettere i calciatori nelle condizioni di fare gol. Appoggio della società dopo le mie proteste contro gli arbitri? Ogni martedì c’è una riunione per parlare di tutte le questioni, io ho esternato il mio pensiero in quel momento. La società non ha ritenuto aggiungere altro».

