Gli ospiti sono reduci dal pari interno contro la corazzata Siracusa e in classifica hanno 4 punti in meno rispetto alla squadra allenata da Ciccio Cozza. Il match è in programma domenica, con fischio d'inizio alle 14.30

Nella decima giornata del campionato di Serie D, a Locri arriva la Sancataldese, una compagine esperta e compatta che nella categoria ha sempre espresso un buon gioco. Chiusa nello scrigno del Mazzola, sostenuta da un pubblico legato alla squadra cittadina, a Locri potrebbe solo soffrire gli spazi. È un modo per dire che la Sancataldese, moralmente forte di un pari casalingo contro il Siracusa, non ha proprio paura di mettersi al cospetto di un Locri che “dista” quattro punti in classifica. Una classifica peraltro corta e che continua a cambiare l’ordine dei suoi addendi mentre la somma non muta: non c’è ancora un’indiscussa traghettatrice.

Il Locri in settimana ha salutato Giuseppe Pipicella, con grande sostegno per il mercato che attende l’esterno polivalente, sempre pronto al lavoro e dedito al gruppo. Un commiato necessario, quello tra il Locri e Pipicella, per permettere allo stesso esterno d’attacco di disputare una stagione fatta di numeri collezionati sul campo.

Il calciatore attualmente è svincolato. Il Locri di numeri, quelli della rosa, ne ha parecchi ed è giunto il momento di fare una cernita e di capire, contestualmente, se alla squadra serva o meno un attaccante. Sembrerebbe che ci siano delle possibilità e che, dunque, si stiano vagliando dei nomi. Potrebbero essere quelli di atleti visionati in occasione di qualche partita, o addirittura in trasferta, e la cui posizione sia più in uscita che in fase di conferma. Pare fossero circolati anche nomi di ex come Marsico.

È tutto da vedere e in merito al lavoro del ds Bartolo si avranno presto delle risposte. Mister Cozza intanto ha provveduto a dare le sue, fatte di nuove soluzioni in occasione di qualche indisponibilità e di quello che potremmo chiamare turnover. Gli amaranto, nelle tre gare ravvicinate, hanno affrontato due trasferte lunghe e dopo quella siciliana è stato lo stesso presidente Polifroni a definire stanchi i suoi ragazzi. Ritornato alla settimana tipo, domenica alle 14.30 il Locri cercherà frutti nello scontro con la Sancataldese con la direzione arbitrale di Garbo di Monza.