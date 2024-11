Lerda non potrà contare su Golemic (squalificato), Mogos e Giron entrambi infortunati. In attacco dovrebbe schierare il tridente formato da D'Ursi, Gomez e Chiricò. Fischio d'inizio alle 14.30

La 23esima giornata del campionato di Serie C vedrà il Crotone di scena al “Rocchi” di Viterbo contro il Monterosi Tuscia.

I pitagorici, secondi in classifica a quota 54 punti, hanno 29 lunghezze in più rispetto alla squadra laziale che si trova a quota 25 ed è invischiata nella lotta per non retrocedere. Sulla carta, dunque, il match in programma oggi alle ore 14:30 è tutto appannaggio della formazione calabrese.

Contro il Monterosi mister Lerda potrà contare anche sui nuovi innesti. D’Ursi, D’Errico, Cernigoi e il difensore Gigliotti, ultimo arrivato dal mercato invernale, sono infatti tra i convocati per la spedizione in terra laziale. Al tecnico degli squali mancheranno invece Golemic (squalificato), Mogos e Giron (infortunati). I rossoblù diffidati sono Awua, Chiricò e Cuomo.

Probabili formazioni

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Mbende, Borri, Tartaglia; Cancellieri, Parlati, Gasperi, Lipani, Verde; Costantino, Della Pietra. Allenatore: Leonardo Menichini

CROTONE (4-3-3): Dini; Crialese, Cuomo, Bove, Papini; Tribuzzi, Carraro, Vitale; D’Ursi, Gomez, Chiricò. Allenatore: Franco Lerda

La direzione arbitrale

Monterosi Tuscia-Crotone sarà diretta dal signor Enrico Maggio della sezione di Lodi. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Riccardo Pintaudi di Pesaro e Costin Del Santo Spataru di Siena. Quarto ufficiale di gara: Luca Angelucci di Foligno. Il direttore di gara non ha precedenti con il Crotone mentre ha un precedente con il Monterosi, relativo ai playoff della scorsa stagione: Virtus Francavilla- Monterosi Tuscia 2-2.