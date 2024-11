L'allenatore dei Lupi spiega in conferenza stampa che per la partita di lunedì a Palermo, dovrà fare a meno di un titolare in difesa

William Viali, allenatore del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara in casa del Palermo di lunedì. Ecco le sue parole.

Non dare nulla per scontato

«Arriviamo alla partita con il morale alto visti i risultati. Quello che non voglio vedere – spiega Viali – è che in campo il Cosenza possa dare qualcosa per scontato. Non accetto atteggiamenti di superficialità. Voglio continuità. Incontriamo una squadra che sta facendo un grande percorso e per competere dobbiamo fare il massimo. Sarà una partita diversa in confronto all’andata. Sia perché abbiamo tutte e due cambiato molto a gennaio, ma anche perché loro adesso hanno una grande consapevolezza. Serve una prestazione d’altissimo livello».

Out Rigione

«Rigione non ci sarà per un problema muscolare al polpaccio dopo la gara con il Pisa. Mancherà anche Agostinelli. Voca ha avuto l’influenza ma spero di recuperarlo. Un mese fa – ricorda Viali – ero concentrato nell’accorciare la classifica il più possibile. Oggi la possibilità di raggiungere un risultato straordinario come la salvezza diretta ci dà ancora più responsabilità e desiderio. E’ cambiato molto negli ultimi due mesi in classifica. Sette partite sono tante. Si deciderà tutto alla fine per tante».

