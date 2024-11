Tanti i giovani e le famiglie giunti in Toscana per tifare la squadra rossoblu. Alle 14 fischio d'inizio della partita

Il calcio, si sa, è una passione che spesso riesce a far percorrere migliaia di chilometri ai tifosi, tutto ciò solo ed esclusivamente per seguire la propria fede calcistica, onorare i colori e stare insieme a chi ha la stessa “fede”. Sentirsi parte attiva di quello che da molti è definito lo sporti più bello al mondo.

Sono quasi 900, i chilometri che separano Pisa da Cosenza ma anche in questa occasione sono stati centinaia i tifosi rossoblù a seguito dei Lupi di Fabio Caserta: circa 700 arrivati in Toscana in treno, aereo e con decine di auto.

Insieme ai supporter provenienti dalla Calabria anche altri che, per motivi di studio o di lavoro vivono nelle città del Centro e Nord Italia. Tante anche le famiglie con bambini. Tutti, comunque, accomunati dall’amore per il Cosenza.

Oggi alle 14 occuperanno tutti insieme il settore ospiti dello stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, per assistere al match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie B.

E in queste occasioni lo sport si miscela con l’arte. Prima della partita, infatti, i sostenitori del Cosenza hanno fatto tappa sotto alla Torre di Pisa, colorando di rossoblù la celebre Piazza dei Miracoli.