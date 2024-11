Da domani il Cosenza di Max Alvini inizierà a preparare la gara di domenica in casa del Pisa. Nel match contro i neroazzurri, valevole per la quindicesima giornata di campionato, Alvini dovrà fare i conti con l’assenza di Aldo Florenzi, che sarà appiedato dal Giudice Sportivo per aver preso la quinta ammonizione dell’anno venerdì sera contro il Modena.

Rizzo Pinna vuole una maglia

L’indiziato principale per prenderne il posto sulla trequarti è Andrea Rizzo Pinna. L’ex calciatore della Lucchese è apparso in gran spolvero già venerdì scorso quando ha giocato per tutto il secondo tempo della gara contro il Modena.

Rizzo Pinna ha fornito l’assist del pareggio a Mazzocchi e, ogni qualvolta è stato chiamato in causa in questa stagione, ha sempre dimostrato di essere all’altezza della situazione, nonostante questo sia il suo primo anno in Serie B. Più indietro appaiono ad oggi gli altri pretendenti ad una maglia come Josè Mauri e Riccardo Ciervo, schierato in quella zona del campo contro la Juve Stabia.