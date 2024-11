Reggiana e Cosenza si sfideranno venerdì sera (20.30) al Mapei Stadium-Città del Tricolore per il trentaquattresimo turno del campionato cadetto. Nove i precedenti tra emiliani e calabresi, di cui 8 disputati in serie B ed uno in Lega Pro. Il bilancio è nettamente favorevole agli emiliani che hanno ottenuto 6 vittorie e 3 pareggi, con i calabresi che non hanno mai vinto in casa della Reggiana.

Quando finì 7-4 per gli emiliani

Il primo confronto risale al 10 settembre 1961: finì 1-0 per gli emiliani che a fine stagione finiscono in serie C. Ci sono voluti 29 anni affinché le due squadre si sfidassero nuovamente. Anche stavolta hanno la meglio i granata che vincono per 2-1 (per i lupi rete di Gigi Marulla). L’anno successivo, il 30 dicembre del 1990, rocambolesca sconfitta dei rossoblù rimasta nella storia. Il Cosenza dopo un quarto d’ora è in vantaggio di 3 reti a 0 grazie ad una doppietta di Marulla e al gol di Ciccio Marino. Ma i lupi crollano e già a fine primo tempo la Reggiana si riporta sul 3-3. Finirà 7-4 per i padroni di casa (nel finale segna anche Gazzaneo).

Il primo risultato utile del Cosenza in terra emiliana arriva nel 1991-92, quando gli uomini guidati da Edy Reja portano a casa un prezioso pareggio (0-0). Nel 1993 nuovo successo (2-0) degli emiliani trascinati in serie A da Pippo Marchioro. Nel 1996, il Cosenza riesce a strappare via un prezioso punticino (1-1) alla Reggiana allenata da Carlo Ancelotti, per i Lupi va in gol Cristiano Lucarelli. Seguono poi due sconfitte, rispettivamente per 3-2 e per 5-2. L’ultima delle due disputate in Lega Pro nel 2009, con reti rossoblù di Scotto e Biancolino. Al ritorno in B della Reggiana, il 20 marzo del 2021, il Cosenza torna a casa con un pari dallo stadio diventato nel frattempo “Mapei Stadium – Città Tricolore”.

Tutti i precedenti

1961-62 (Serie B) Reggiana – Cosenza 1-0

1989-90 (Serie B) Reggiana – Cosenza 2-1

1990-91 (Serie B) Reggiana – Cosenza 7-4

1991-92 (Serie B) Reggiana – Cosenza 0-0

1992-93 (Serie B) Reggiana – Cosenza 2-0

1995-96 (Serie B) Reggiana – Cosenza 1-1

1998-99 (Serie B) Reggiana – Cosenza 3-2

2009-10 (Lega Pro) Reggiana – Cosenza 5-2

2020-21 (Serie B) Reggiana – Cosenza 1-1