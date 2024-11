Alla vigilia del match del campionato di Serie B, che vedrà il Cosenza affrontare la Reggiana al “Mapei Stadium”, in conferenza stampa è intervenuto l'allenatore dei Lupi William Viali.

«Reggiana squadra con un’identità precisa»

«Analizzando le ultime due partite – spiega Viali – non manca nulla al Cosenza per vincere. La squadra è pronta per tornare a farlo. Non è questione di sistema di gioco o mancanza di equilibrio. Mancava intensità in zona gol ed abbiamo portato molti giocatori negli ultimi 20 metri. I risultati non li fa la tattica ma l’atteggiamento e la voglia. Domani incontriamo una squadra con un’identità ben precisa. È ciò che mi preoccupa della Reggiana. Fanno le cose a memoria e concedono poco. Noi anche fisicamente stiamo bene e stiamo migliorando. Sono sereno dal punto da questo punto di vista».

Continua a leggere su Cosenza Channel