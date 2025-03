Nel corso della conferenza stampa il mister amaranto sottolinea il valore dei giocatori amaranto: «Vivono la passione per la “mamma” Reggina in modo profondo e viscerale».

Out Salandria, Giuliodori e Porcino. In vista della partita contro l’Akragas, Bruno Trocini ha espresso soddisfazione per la preparazione della squadra, ma ha anche sottolineato l’importanza di affrontare ogni partita con la giusta concentrazione. Ha analizzato la prestazione della Reggina nella gara precedente contro il Paternò, evidenziando le difficoltà incontrate e l’impegno della squadra nel mantenere la lucidità in situazioni di tensione.

Inoltre, ha parlato della necessità di pensare a un match alla volta, senza farsi distrarre dalle sfide future. Infine, Trocini ha riconosciuto il valore dei calciatori reggini nel gruppo. Il tecnico amaranto ha aperto la sua conferenza pre-partita con una riflessione sull’evento recentemente svolto al cine-teatro Odeon, che attraverso la manifestazione “Il calcio è arte” ha ripercorso i momenti più significativi della Reggina e il suo glorioso passato.

«È stata una giornata emozionante, anche un po' strana. Rivedere tanti volti familiari e personaggi che hanno fatto la storia di questo club è stato davvero emozionante», ha dichiarato il mister, sottolineando però come l’evento sia stato ben organizzato e apprezzato da tutti i partecipanti. Trocini ha poi parlato della risposta della squadra alla partita contro il Paternò, dove, nonostante le difficoltà, la Reggina è riuscita a mantenere un buon equilibrio emotivo e a gestire correttamente la gara.

«Non voglio entrare nel merito della polemica o delle decisioni arbitrali, ma ciò che conta è che la squadra ha risposto bene, non lasciandosi influenzare dalla tensione», ha spiegato l'allenatore amaranto. Passando alla preparazione per la gara contro l’Akragas, Trocini ha ribadito la necessità di mantenere alta l’attenzione. «Ogni partita è importante e i tre punti in palio sono essenziali, a prescindere dall'avversario. L'Akragas ha mostrato segnali positivi nelle ultime settimane, e questo ci impone di mantenere alta la guardia», ha affermato il tecnico della Reggina. Sull’approccio alla gara, l'allenatore ha confermato che la preparazione è stata simile a quella delle altre partite, ma ha ribadito l’importanza di pensare esclusivamente alla sfida imminente.

«Ogni partita è un'opportunità. Se cominciamo a pensare troppo in là, rischiamo di disperdere energie. Dobbiamo restare concentrati sulla gara di domani», ha proseguito. Ha inoltre evidenziato come la squadra stia attraversando un ottimo momento di forma, con un ruolino di marcia positivo nelle ultime partite. Un altro tema centrale della conferenza è stato l'infortunio di Giuliodori, già assente contro il Paternò. «Il periodo è delicato, ogni partita può essere decisiva, quindi dobbiamo agire con grande attenzione. La sua assenza non cambierà il nostro approccio, ma ci siamo già organizzati per trovare la giusta soluzione», ha spiegato Trocini.

Riguardo alla formazione, l'allenatore ha discusso della possibile sostituzione di Porcino, squalificato, e ha espresso fiducia nella qualità dei sostituti, pur ammettendo che una sostituzione dinamica sarebbe stata preferibile. «Forciniti sta crescendo molto, ma non è ancora nelle condizioni per partire titolare. Tuttavia, farà sicuramente parte della gara», ha concluso Trocini.