Gli amaranto con una vittoria possono avere la certezza di chiudere il 2022 in zona promozione, i galletti cercano l'aggancio in classifica

Luci al Granillo. Il sabato di Serie B prevede nel menù il big match fra Reggina e Bari, rispettivamente seconda e terza forza del torneo cadetto. Gli amaranto con una vittoria possono avere la certezza di chiudere il 2022 in zona promozione, mentre i galletti cercano l'aggancio in classifica a Ménez e compagni. Arbitra Fabbri, kick-off ore 20:30. Gara visibile su Sky, Dazn ed Helbiz Live.

Inzaghi senza Gagliolo e Obi. In difesa Camporese tornerà titolare, affiancando Thiago Cionek. Per il resto la Reggina sarà in formazione tipo: Canotto e Rivas più di Ricci e Cicerelli, Ménez torna titolare, così come Fabbian a centrocampo.

Probabile formazione (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Camporese, Di Chiara; Majer, Fabbian, Hernani; Canotto, Ménez, Rivas.

Indisponibili: Obi

Squalificato: Gagliolo (1)

Mignani dovrà fare a meno di Cheddira, impegnato in Qatar, ma anche di Ricci, Terranova, Galano e lo squalificato Maiello. Scheidler favorito su Antenucci per il ruolo di punta, dietro di lui Botta e l'ex Folorunho. Bellomo dovrebbe partire dalla panchina, in difesa coppia Di Cesare-Vicari.

Probabile formazione (4-3-2-1): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Mallamo, Maita, Benedetti; Botta, Folorusho; Scheidler.

Indisponibili: Cheddira, Ricci, Terranova, Galano

Squalificato: Maiello (1)