Reggina contro Benevento, Roberto Stellone contro Fabio Caserta. Gli amaranto ospitano i sanniti nell’estremo tentativo di rincorsa a quella zona playoff distante 7 punti. Di contro i giallorossi arrivano in riva allo Stretto con la volontà di far punti per avvicinare ulteriormente la zona promozione diretta. Arbitra Colombo di Como, la gara sarà visibile su Sky, DAZN ed Helbiz Live.

Qui Reggina

Ménez tornerà a giocare dal primo minuto: con lui possibilità anche per Galabinov. In difesa scalpita Stavropoulos, Di Chiara potrebbe passare da terzo di difesa a quinto di centrocampo. In mediana Folorunsho, Crisetig ed Hetemaj.

Probabile (3-5-2): Turati; Cionek, Amione, Stavropoulos; Kupisz, Hetemaj, Crisetig, Folorunsho, Di Chiara; Menez, Galabinov. Allenatore: Stellone.

Qui Benevento

Per Caserta assenti Glik e Lapadula. Ancora spazio a Forte in avanti, Letizia favorito sul recuperato Foulon. A centrocampo Acampora, Caló e Ionita.

Probabile (4-3-3): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Elia; Acampora, Calò, Ionita; Brignola, Forte, Tello. All.: Caserta