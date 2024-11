Importanza totale. La Reggina attende l'arrivo del Cagliari al Granillo, in un match fondamentale per il futuro e capace di evocare dolci ricordi ai tifosi amaranto. La città si è mobilitata, la cornice di pubblico sarà importante: adesso tocca agli uomini di Inzaghi fare la differenza, andando a conquistare tre punti che sarebbero preziosissimi per la classifica. Kick-off ore 16:15, gara visibile su Sky, Dazn ed Helbiz Live.

Nuovo infortunio per Federico Ricci: a Inzaghi mancheranno lui, oltre a Obi e Cionek. Toccherà, allora, a Camporese in coppia con Gagliolo, con Rivas, Ménez e Strelec a comporre il tridente. Canotto e Galabinov armi a partita in corso.

Probabile formazione (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Rivas, Strelec, Menez. Allenatore: Inzaghi

Tre assenti importanti nel Cagliari, con Ranieri senza Zito Luvumbo, Pavoletti e Rog. Spazio al 4-3-1-2 con Mancosu dietro Millico-Lapadula, Azzi verso una maglia dal 1' a sinistra.

Probabile formazione (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Millico, Lapadula. Allenatore: Ranieri